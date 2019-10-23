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Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции

Новости » В мире    23.10.2019 - 11:08
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Фото: протест в Гонконге (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Власти выполнили ключевое требование антиправительственных демонстрантов

Власти Гонконга официально отозвали из Законодательного совета законопроект об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов. Об этом сообщил министр по вопросам безопасности местной администрации Джон Ли, передает AP news.

Таким образом, окончательно удовлетворено ключевое требование антиправительственных демонстрантов.

"Сейчас я официально объявляю об отмене законопроекта", - заявил Джон Ли.

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва. Однако на прошлой неделе это сделать не удалось по техническим причинам: из-за срыва повестки оппозиционными депутатами.

Напомним, с июня в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

РБК-Украина сообщало ранее, что глава администрации Гонконга Кэрри Лам 26 сентября назвала некоторые требования протестующих нереалистичными.

Как сообщила Лам, власти не могут выполнить требование относительно освобождения всех демонстрантов, которые были арестованы в ходе антиправительственных акций. Отметим, в Гонконге с начала лета были задержаны более 1500 демонстрантов.

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