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Влада Гонконгу офіційно відкликала законопроект про екстрадицію

Новини » В світі    23.10.2019 - 11:08
Влада Гонконгу офіційно відкликала законопроект про екстрадицію
Фото: протест в Гонконзі (twitter/Yu Gang,The Epoch Times)

Влади виконали ключову вимогу антиурядових демонстрантів

Влада Гонконгу офіційно відкликала із Законодавчої ради законопроект про екстрадицію, який став причиною масових протестів. Про це повідомив міністр з питань безпеки місцевої адміністрації Джон Лі, передає AP news.

Таким чином, остаточно задоволена ключова вимога антиурядових демонстрантів.

"Зараз я офіційно оголошую про скасування законопроекту", - заявив Джон Лі.

Глава виконавчої влади Гонконгу Керрі Лам на початку вересня публічно пообіцяла офіційно відкликати законопроект з парламенту після того, як поновиться його робота з 16 жовтня після тривалої перерви. Проте минулого тижня це зробити не вдалося з технічних причин: через зрив порядку денного опозиційними депутатами.

Нагадаємо, з червня в Гонконзі спалахнули масові акції протесту проти спроб влади прийняти законопроект про екстрадицію, що дозволяє видавати правопорушників материковому Китаю. Пізніше протестувальники почали вимагати проведення демократичних реформ, запровадження загального виборчого права і відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам.

РБК-Україна повідомляло раніше, що глава адміністрації Гонконга Керрі Лам 26 вересня назвала деякі вимоги протестувальників нереалістичними.

Як повідомила Лам, влада не може виконати вимогу щодо звільнення всіх демонстрантів, які були арештовані під час антиурядових акцій. Відзначимо, в Гонконзі з початку літа були затримані понад 1500 демонстрантів.

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