В Гонконге полиция разогнала массовый несанкционированный марш

Фото: марш в Гонконге (https://twitter.com/PokerCenter)

Десятки тысяч демонстрантов в воскресенье попытались провести несанкционированный марш

В Гонконге десятки тысяч демонстрантов в воскресенье, 20 октября, попытались провести несанкционированный марш, в результате чего произошли столкновения с полицией. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что силовики применяли для разгона марша слезоточивый газ и водометы с голубой краской. Протестующие построили на улицах баррикады и устроили погромы на нескольких станциях метрополитена.

Напомним, в Гонконге демонстранты изменили тактику ведения протестов. Вместо проведения крупных маршей, как раньше, во время акций в воскресенье, 13 октября, они разбивались на небольшие группы, используя "партизанские методы". Тогда в некоторых кварталах митингующие перекрывали дороги, бросали различные предметы на железнодорожные пути, расписывали дома граффити и били окна. В четырех районах произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В двух случаях полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Как известно, с июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста. Их участники первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам.