Влада Гаїті заявила, що президента катували перед вбивством

Тимчасовий прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф заявив, що президента Жовенеля Мойза катували перед вбивством. Глава уряду поклявся притягнути винних у вбивстві до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

"Найманці прийшли в будинок президента, катували його і вбили", - заявив Жозеф.

При цьому він підкреслив, що був шокований тим, як був убитий Моіз.

За словами прем'єра, поліція затримала майже 20 осіб, причетних до вбивства президента Гаїті.

"Ми схопили близько 20 з них. В даний час вони знаходяться під вартою. І ми віримо, ми твердо віримо, що правосуддя буде відновлено щодо президента Жовенеля Моїза", - додав Жозеф.

Також прем'єр Гаїті заявив, що його головним завданням є відновлення справедливості щодо сім'ї Мойза, оскільки криза керівництва загрожує принести ще більше труднощів і хаосу в одну з найбідніших країн світу.