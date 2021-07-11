ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Влада Гаїті заявила, що президента катували перед вбивством

Новость на русском →
Гаїті, Неділя 11 липня 2021 16:52
Влада Гаїті заявила, що президента катували перед вбивством Фото: убитий президент Гаїті Жовенель Моіз (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Тимчасовий прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф заявив, що президента Жовенеля Мойза катували перед вбивством. Глава уряду поклявся притягнути винних у вбивстві до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

"Найманці прийшли в будинок президента, катували його і вбили", - заявив Жозеф.

При цьому він підкреслив, що був шокований тим, як був убитий Моіз.

За словами прем'єра, поліція затримала майже 20 осіб, причетних до вбивства президента Гаїті.

"Ми схопили близько 20 з них. В даний час вони знаходяться під вартою. І ми віримо, ми твердо віримо, що правосуддя буде відновлено щодо президента Жовенеля Моїза", - додав Жозеф.

Також прем'єр Гаїті заявив, що його головним завданням є відновлення справедливості щодо сім'ї Мойза, оскільки криза керівництва загрожує принести ще більше труднощів і хаосу в одну з найбідніших країн світу.

Нагадаємо, влада Гаїті попросила Сполучені Штати направити війська для захисту ключової інфраструктури країни.

Пізніше міністр у справах голосування і міжпартійних відносин Республіки Матіас П'єр заявив, що запит Гаїті до Сполучених Штатів про направлення сил стосується обмеженого числа військових, приблизно 500 осіб.

РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Мойза під час нападу на резиденцію глави держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
преступления Президент
NEWS
Конор програв бій з Пор'є. Макгрегор зламав ногу
Конор програв бій з Пор'є. Макгрегор зламав ногу
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі