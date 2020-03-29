Власти Франции увеличили штраф за нарушение условий карантина на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Отмечается, что сейчас штраф за нарушение составляет 135 евро. При этом в случае повторного нарушения в течение 15 дней, штраф будет увеличен до 200 евро.

Он также может быть увеличен до 450 евро, если не будет оплачен в течение 45 дней.

"Указ устанавливает размер штрафов пятого класса. Сумма фиксированного штрафа и увеличенного фиксированного штрафа составляет 200 и 450 евро соответственно", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным Министерства внутренних дел Франции, полиция и жандармерия выписали с 18 марта около 260 тыс. штрафов за нарушение условий режима самоизоляции.

Напомним, 27 марта во Франции продлили карантин из-за коронавируса до 15 апреля. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении операции "Устойчивость" при участии армии для борьбы с распространением коронавируса. Макрон отметил, что военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.