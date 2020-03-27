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Во Франции продлили карантин еще на две недели

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 18:52
Во Франции продлили карантин еще на две недели
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решено продлить до 15 апреля общенациональный режим карантина для замедления распространения коронавируса

Во Франции продлили карантин в стране еще на две недели из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Actu17.

Сообщается, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп в пятницу объявил о решении продлить до 15 апреля общенациональный режим карантина для замедления распространения коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что карантин закончится 31 марта. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

Напомним, Национальное собрание Франции одобрило в ночь на воскресенье в первом чтении законопроект о введении чрезвычайного санитарного положения, предусматривающее введение особых мер безопасности со стороны государства в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении операции "Устойчивость" при участии армии для борьбы с распространением коронавируса. Макрон отметил, что военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.

Как сообщало РБК-Украина, в Италии за сутки от коронавирусной инфекции умерли 969 человек. По словам комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркур, общее число жертв вируса достигло 9134. На настоящий момент коронавирусом инфицированы 66414 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4401 случая.

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