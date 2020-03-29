Влада Франції збільшила штраф за порушення умов карантину

Влада Франції збільшили штраф за порушення умов карантину на час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Наголошується, що зараз штраф за порушення складає 135 євро. При цьому у разі повторного порушення протягом 15 днів, штраф буде збільшено до 200 євро.

Він також може бути збільшений до 450 євро, якщо не буде оплачений протягом 45 днів.

"Указ встановлює розмір штрафів п'ятого класу. Сума фіксованого штрафу і збільшеного фіксованого штрафу становить 200 і 450 євро відповідно", - йдеться в повідомленні.

Згідно з останніми даними Міністерства внутрішніх справ Франції, поліція і жандармерія виписали з 18 березня близько 260 тис. штрафів за порушення умов режиму самоізоляції.

Нагадаємо, 27 березня у Франції продовжили карантин через коронавірус до 15 квітня. Закриті всі магазини, окрім продуктових і аптек. Не працюють кафе, ресторани, кінотеатри.

Крім того, президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу. Макрон зазначив, що військові будуть виконувати "санітарні, логістичні і захисні функції.