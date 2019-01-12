Влада Франції уточнила інформацію про постраждалих від вибуху в Парижі: загинули 3 людей

Раніше повідомлялося про 4 загиблих
Французька влада уточнила інформацію про постраждалих в результаті вибуху в пекарні в центрі Парижа - загинули 2 пожежних та 1 жінка з Іспанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Як повідомляється, у результаті вибуху ще 46 осіб постраждали.
Зазначається, що первинна інформація про чотирьох загиблих була невірною.
Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, в Парижі в пекарні на вулиці Тревиз стався потужний вибух. В результаті вибуху в пекарні почалася пожежа.
В результаті події постраждали 20 осіб. Деякі ЗМІ зазначали, що вибух в пекарні міг статися через витік газу.
Також повідомлялося про 4 загиблих - 2 пожежників та 2 цивільних.
Крім того повідомлялося, що ще 10 постраждали від вибуху в пекарні знаходяться у важкому стані.