Влада Франції уточнила інформацію про постраждалих від вибуху в Парижі: загинули 3 людей

Фото: вибух у Парижі (AFP)

Раніше повідомлялося про 4 загиблих

Французька влада уточнила інформацію про постраждалих в результаті вибуху в пекарні в центрі Парижа - загинули 2 пожежних та 1 жінка з Іспанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, у результаті вибуху ще 46 осіб постраждали.

Зазначається, що первинна інформація про чотирьох загиблих була невірною.

Нагадаємо, сьогодні, 12 січня, в Парижі в пекарні на вулиці Тревиз стався потужний вибух. В результаті вибуху в пекарні почалася пожежа.

В результаті події постраждали 20 осіб. Деякі ЗМІ зазначали, що вибух в пекарні міг статися через витік газу.

Також повідомлялося про 4 загиблих - 2 пожежників та 2 цивільних.

Крім того повідомлялося, що ще 10 постраждали від вибуху в пекарні знаходяться у важкому стані.