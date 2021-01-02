Во Франции завершилась вечеринка, которую полиция не могла разогнать более суток

Фото: подпольная вечеринка (bfmtv)

Во Франции завершилась подпольная рейв-вечеринка, которую полиция не могла разогнать более суток. Уже 1200 лицам выписали штраф за нарушение карантина.

Об этом сообщает BFMTV.

Первая попытка полиции разогнать собрание закончилась неудачно. Участники вечеринки сожгли один из автомобилей жандармов, а полиция вызвала подмогу.

На вечер 1 января вечеринка еще продолжалась и по плану должна была продолжаться до вечера субботы.

Правоохранители приняли решение не прибегать к жестким мерам, чтобы не спровоцировать неконтролируемый движения толпы.

Утром 2 января в ангаре уже демонтировали акустическую систему. На месте присутствуют правоохранители, устанавливающие лиц и проверяют их на признаки опьянения. Всем выписывают штраф в размере 135 евро за нарушение карантина.

По данным главы МВД Франции жерал Дарманена, выписано уже более 1200 штрафов - за нарушение комендантского часа, масочного режима и участие в запрещенном массовом мероприятии.

"Мы продолжим контроль и составим протоколы на каждого из участников, когда они будут выезжать с места", - прокомментировал министр.

Кроме того, местная префектура полиции сообщает о 5 задержанных.

Напомним, во Франции в коммуне Льерон, которая находится в регионе Бретань, полиция не могла разогнать многочисленную нелегальную молодежную вечеринку.

Как писало РБК-Украина, при попытке разгона произошли столкновения с полицейскими. Правоохранителям пришлось отступить и контролировать подступы к месту проведения мероприятия в ожидании подкрепления.