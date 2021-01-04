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Влада Франції відміняє послаблення карантину

Париж, Понеділок 04 січня 2021 17:25
Влада Франції відміняє послаблення карантину
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Уряд Франції не дозволить відкритися ресторанам 20 січня, як планувалося раніше. Вони будуть закритими ще декілька тижнів у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал RTL.

Як повідомляється, уряд вже ухвалив відповідне рішення, і дата відкриття, обіцяна президентом Еммануелем Макроном ще в кінці листопада, перенесена. Прем'єр-міністр країни Жан Кастекс готується до офіційного оголошення цього рішення під час пресконференції найближчими днями.

Зазначається, що заходи допомоги ресторанам будуть продовжені до тих пір, поки це необхідно.

Нагадаємо, у Франції в комуні Льерон 2 січня завершилася підпільна рейв-вечірка, яку поліція не могла розігнати більше доби. Перша спроба поліції розігнати збори закінчилась невдало. Учасники вечірки спалили один з автомобілів жандармів, а поліція викликала підмогу.

Також РБК-Україна писало, що влада Франції з суботи, 2 січня, посилила карантин у частині регіонів. Комендантську годину посилюють у 15 департаментах, де рівень поширення коронавірусу найбільш високий.

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