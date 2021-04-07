Власти Флориды устранили угрозу прорыва резервуара с химикатами

Власти штата Флорида устранили опасность разлива загрязненной воды из резервуара к югу от города Тампа. Ранее там эвакуировали людей.

Об этом объявил на брифинге исполняющий обязанности управляющего округа Мэнати Скотт Хоупс.

Речь идет о техническом резервуаре, который находится на территории прекратившего работу предприятия по производству фосфатных удобрений.

На прошлой неделе официальные лица заявили, что появилась угроза разлива в жилых районах воды с повышенным содержанием фосфора и других веществ. В связи с этим в округе Мэнати ввели чрезвычайное положение. Жителям примерно 300 домов было предписано эвакуироваться.

"Мы считаем, что опасность была успешно устранена", - отметил Хоупс.

По его словам, теперь ситуация под контролем.

Ранее режим чрезвычайного положения ввели в округе Манати штата Флорида из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами.