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Власти Флориды устранили угрозу прорыва резервуара с химикатами

Новина українською → Флорида, Среда 07 апреля 2021 09:07
Власти Флориды устранили угрозу прорыва резервуара с химикатами Фото: эвакуация из-за угрозы разлива химикатов (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти штата Флорида устранили опасность разлива загрязненной воды из резервуара к югу от города Тампа. Ранее там эвакуировали людей.

Об этом объявил на брифинге исполняющий обязанности управляющего округа Мэнати Скотт Хоупс.

Речь идет о техническом резервуаре, который находится на территории прекратившего работу предприятия по производству фосфатных удобрений.

На прошлой неделе официальные лица заявили, что появилась угроза разлива в жилых районах воды с повышенным содержанием фосфора и других веществ. В связи с этим в округе Мэнати ввели чрезвычайное положение. Жителям примерно 300 домов было предписано эвакуироваться.

"Мы считаем, что опасность была успешно устранена", - отметил Хоупс.

По его словам, теперь ситуация под контролем.

Ранее режим чрезвычайного положения ввели в округе Манати штата Флорида из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами.

Напомним, в Индии произошел взрыв на пиротехнической фабрике, погибли 11 человек.

Отметим, шесть человек погибли и несколько пострадали при утечке жидкого азота на птицефабрике в американском штате Джорджия.

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