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Влада Флориди усунула загрозу прориву резервуара з хімікатами

Новость на русском → Флорида, Середа 07 квітня 2021 09:07
Влада Флориди усунула загрозу прориву резервуара з хімікатами Фото: евакуація через загрозу розливу хімікатів (twitter.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада штату Флорида усунула небезпека розливу забрудненої води з резервуара на південь від міста Тампа. Раніше там евакуювали людей.

Про це оголосив на брифінгу виконуючий обов'язки керуючого округу Менати Скотт Хоупс.

Йдеться про технічний резервуар, який знаходиться на території підприємства по виробництву фосфатних добрив, що припинив роботу.

Минулого тижня офіційні особи заявили, що з'явилася загроза розливу в житлових районах води з підвищеним вмістом фосфору та інших речовин. У зв'язку з цим в окрузі Менати ввели надзвичайний стан. Жителям приблизно 300 будинків було наказано евакуюватися.

"Ми вважаємо, що небезпека була успішно вирішена", - зазначив Хоупс.

За його словами, наразі ситуація під контролем.

Раніше режим надзвичайного стану ввели в окрузі Манат штату Флорида через загрозу прориву резервуара з хімікатами.

Нагадаємо, в Індії стався вибух на піротехнічній фабриці, загинули 11 осіб.

Зазначимо, шість людей загинули і кілька постраждали при витоку рідкого азоту на птахофабриці в американському штаті Джорджія.

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