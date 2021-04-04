Во Флориде объявили режим чрезвычайного положения из-за угрозы разлива химикатов
Режим чрезвычайного положения ввели в округе Манати штата Флорида из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами. Речь идет об утечке из резервуара с отходами на территории бывшего фосфатного предприятия.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter губернатор штата Рон Десантис.
Отметим, если в резервуаре образуется большая брешь, то в залив Тампа может вылиться порядка 3,6 млн кубометров токсичных отходов. Это чревато опасной для экологии ситуацией.
"Из-за возможного прорыва смешанной с химикатами технической воды из южного резервуара на предприятии в Пайни-Поинт я объявил режим ЧП для округа Манати, чтобы гарантировать задействование необходимых ресурсов для реагирования и восстановления", - написал Десантис.
В округе отдали распоряжение об эвакуации жителей и работников предприятий, расположенных рядом с Пайни-Поинт. Всего в этой зоне насчитывается порядка 316 домов.
Напомним, в Индии произошел взрыв на пиротехнической фабрике, погибли 11 человек.
Отметим, шесть человек погибли и несколько пострадали при утечке жидкого азота на птицефабрике в американском штате Джорджия.