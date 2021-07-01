UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Власти Финляндии призвали граждан избегать любых поездок в Россию

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство здравоохранения и социального развития Финляндии рекомендовало гражданам страны избегать любых поездок в Россию. Причиной такого решения в ведомстве назвали резкое ухудшение ситуации с коронавирусом и риск заразиться новым штаммом COVID-19 "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию YLE.

По его данным, рекомендация Минздрава страны избегать любых поездок в Россию действительна на данный момент.

В ведомстве также отметили, что рост заболеваемости коронавирусом в Финляндии вызван поездками граждан в Санкт-Петербург на матчи Евро-2020. По данным министерства, на прошлой неделе в стране было выявлено 947 случаев COVID-19, что более чем на 400 заболевших больше, чем семью днями ранее. При этом у многих заразившихся выявлен "Дельта"-вариант инфекции.

Большинство новых заражений зарегистрировано в Хельсинки, Эспоо и Вантаа, а также в Пирканмаа и Юго-Западной Финляндии.

Напомним, ранее власти Швейцарии рекомендовали невакцинированным от коронавируса болельщикам национальной сборной отказаться от поездки в Санкт-Петербург на четверть финальный матч Евро-2020 из-за "взрывного распространения в России штамма "Дельта".

Отметим, последние недели в России наблюдается резкий рост новых больных коронавирусом. Так, 1 июля в стране зарегистрирован очередной максимум заразившихся за сутки - более 23 тысяч. Также возросло количество летальных исходов. За последние 24 часа в РФ скончались 672 человека - это максимальное суточное значение с начала пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФинляндияКоронавирус