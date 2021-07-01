Власти Финляндии призвали граждан избегать любых поездок в Россию

Министерство здравоохранения и социального развития Финляндии рекомендовало гражданам страны избегать любых поездок в Россию. Причиной такого решения в ведомстве назвали резкое ухудшение ситуации с коронавирусом и риск заразиться новым штаммом COVID-19 "Дельта".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию YLE.
По его данным, рекомендация Минздрава страны избегать любых поездок в Россию действительна на данный момент.
В ведомстве также отметили, что рост заболеваемости коронавирусом в Финляндии вызван поездками граждан в Санкт-Петербург на матчи Евро-2020. По данным министерства, на прошлой неделе в стране было выявлено 947 случаев COVID-19, что более чем на 400 заболевших больше, чем семью днями ранее. При этом у многих заразившихся выявлен "Дельта"-вариант инфекции.
Большинство новых заражений зарегистрировано в Хельсинки, Эспоо и Вантаа, а также в Пирканмаа и Юго-Западной Финляндии.
Напомним, ранее власти Швейцарии рекомендовали невакцинированным от коронавируса болельщикам национальной сборной отказаться от поездки в Санкт-Петербург на четверть финальный матч Евро-2020 из-за "взрывного распространения в России штамма "Дельта".
Отметим, последние недели в России наблюдается резкий рост новых больных коронавирусом. Так, 1 июля в стране зарегистрирован очередной максимум заразившихся за сутки - более 23 тысяч. Также возросло количество летальных исходов. За последние 24 часа в РФ скончались 672 человека - это максимальное суточное значение с начала пандемии.