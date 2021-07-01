Влада Фінляндії закликала громадян уникати будь-яких поїздок до Росії

Міністерство охорони здоров'я та соціального розвитку Фінляндії рекомендувало громадянам країни уникати будь-яких поїздок до Росії. Причиною такого рішення у відомстві назвали різке погіршення ситуації з коронавірусом і ризик заразитися новим штамом COVID-19 "Дельта".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телекомпанію YLE.
За його даними, рекомендація МОЗ країни уникати будь-яких поїздок до Росії дійсна на цей час.
У відомстві також зазначили, що зростання захворюваності коронавірусом у Фінляндії викликане поїздками громадян до Санкт-Петербурга на матчі Євро-2020. За даними Міністерства, минулого тижня в країні було виявлено 947 випадків COVID-19, що більш ніж на 400 хворих більше, ніж сімома днями раніше. При цьому у багатьох заразилися виявлено "Дельта" - варіант інфекції.
Більшість нових заражень зареєстровано в Гельсінкі, Еспоо і Вантаа, а також в Пірканмаа і Південно-Західній Фінляндії.
Нагадаємо, раніше влада Швейцарії рекомендувала невакцинованим від коронавірусу вболівальникам національної збірної відмовитися від поїздки в Санкт-Петербург на чверть фінальний матч Євро-2020 через "вибухове поширення в Росії штаму "Дельта".
Відзначимо, останні тижні в Росії спостерігається різке зростання нових хворих коронавірусом. Так, 1 липня в країні зареєстрований черговий максимум тих, що заразилися за добу - більше 23 тисяч. Також зросла кількість летальних випадків. За останні 24 години в РФ померли 672 людини - це максимальне добове значення з початку пандемії.