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Власти Швейцарии рекомендовали непривитым фанатам не ездить в Россию на матч Евро-2020

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Женева, Четверг 01 июля 2021 19:08
Власти Швейцарии рекомендовали непривитым фанатам не ездить в Россию на матч Евро-2020 Фото: невакцинированных фанов сборной Швейцарии попросили не ездить в Россию на матч Евро-2020 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Швейцарии рекомендовали невакцинированным от коронавируса болельщикам национальной сборной отказаться от поездки в Санкт-Петербург (РФ) на четверть финальный матч Евро-2020 из-за "взрывного распространения в России штамма "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Швейцарии Алена Берсе, передает телеканал RTS.

"Вариант коронавируса "Дельта" имеет там взрывное распространение. Тем, кто не вакцинировался, я рекомендую не ехать туда (в Санкт-Петербург)", - сказал министр.

Он уточнил, что вакцинированным фанатам можно поехать на матч, но риски заражения коронавирусом все равно остаются. "Нужно быть внимательными", - добавил Берсе.

Напомним, 2 июля в Санкт-Петерубрге пройдет ¼ финала Евро-2020. В борьбе за выход в полуфинал сойдутся сборные Швейцарии и Испании.

Отметим, последние недели в России наблюдается резкий рост новых больных коронавирусом. 1 июля в стране зарегистрирован очередной максимум заразившихся за сутки - более 23 тысяч. Также возросло количество летальных исходов. За последние 24 часа в РФ скончались 672 человека - это максимальное суточное значение с начала пандемии.

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