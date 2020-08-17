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Власти Египта решили избавиться от опасных материалов в портах

Египет, Понедельник 17 августа 2020 06:15
Власти Египта решили избавиться от опасных материалов в портах
Фото: взрыв в Бейруте (twitter com NYTBen)
Автор: Артур Родивилов

Работы закончатся до начала зимы

Власти Египта утилизируют хранящиеся в морских портах опасные вещества. Решение принято после взрыва в Бейруте.

Об этом сообщил министр финансов Мухаммед Мааит, передает Reuters.

По его словам, к началу зимы текущего года морские порты Египта будут полностью очищены.

"Случившееся в Бейруте заставило нас изучить нашу собственную ситуацию, и мы уже даже избавились от большого количества заброшенных и бесхозных опасных материалов, которые находились в портах", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту, в результате которого погибли свыше 170 человек и тысячи получили ранения. Вскоре по Ливану прокатились протесты. Правительство страны объявило о своей отставке.

Ранее Германия заявила о готовности предоставить Ливану помощь для ликвидации последствий взрывов в Бейруте в обмен на борьбу с коррупцией.

Также глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Ливану необходимо правительство, способное бороться с коррупцией и проводить реформы.

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