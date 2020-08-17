ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Влада Єгипту вирішила позбутися небезпечних матеріалів в портах

Єгипет, Понеділок 17 серпня 2020 06:15
Влада Єгипту вирішила позбутися небезпечних матеріалів в портах
Фото: вибух у Бейруті (twitter com NYTBen)
Автор: Артур Родивилов

Роботи закінчаться до початку зими

Влада Єгипту утилізуює небезпечні речовини, що зберігаються в морських портах. Рішення прийнято після вибуху в Бейруті.

Про це повідомив міністр фінансів Мухаммед Мааїт, передає Reuters.

За його словами, до початку зими поточного року морські порти Єгипту будуть повністю очищені.

"Те, що трапилося в Бейруті, змусило нас вивчити нашу власну ситуацію, і ми вже навіть позбулися великої кількості занедбаних і безгоспних небезпечних матеріалів, які перебували в портах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту, унаслідок якого загинули понад 170 людей і тисячі отримали поранення. Незабаром Ліваном прокотилися протести. Уряд країни оголосив про свою відставку.

Раніше Німеччина заявила про готовність надати Лівану допомогу для ліквідації наслідків вибухів у Бейруті в обмін на боротьбу з корупцією.

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що Лівану необхідно уряд, який здатний боротися з корупцією і проводити реформи.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЄгипетБейрутВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся