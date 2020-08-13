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Маас: Ливану необходимо правительство, которое борется с коррупцией

Бейрут, Четверг 13 августа 2020 07:01
Маас: Ливану необходимо правительство, которое борется с коррупцией
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Европа проявляет большой интерес к Ливану

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Ливану необходимо правительство, способное бороться с коррупцией и проводить реформы. Тогда можно расчитывать на инвестиции.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Маас посетил порт Бейрута, где 4 августа произошел мощный взрыв, после которого действующее правительство Ливана ушло в отставку.

"Невозможно, чтобы все продолжалось по-прежнему. Международное сообщество готово инвестировать, но для этих инвестиций важно иметь правительство, которое борется с коррупцией", - сказал Маас.

Он добавил, что многие в Европе проявляют большой интерес к этой стране и "хотят знать, что есть экономические реформы и хорошее управление" в Ливане.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов. Правоохранители Ливана утверждают, что в порту произошел взрыв селитры. В результате взрыва погибли уже более 220 человек, еще около пяти тысяч пострадали.

РБК-Украина писало, что 10 августа стало известно об отставке правительства в полном составе.

Также сообщалось, что ливанские силовики предупредили премьер-министра и президента Ливана в прошлом месяце, что 2750 тонн аммиачной селитры в порту могут уничтожить столицу, если она взорвется.

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