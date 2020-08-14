Германия предлагает помощь Ливану в обмен на борьбу с коррупцией

Фото: последствия взрыва в Бейруте (alarabiya.net)

Власти ФРГ не исключают, что будут готовы оказывать и дальнейшую поддержку

Германия заявила о готовности предоставить Ливану помощь для ликвидации последствий взрывов в Бейруте, однако при определенных условиях. В ФРГ отмечают, что для того чтобы вернуть доверие граждан, "элита страны должна переосмыслить" ситуацию.

Об этом сообщает TheNational.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, который накануне посетил столицу Ливана, подтвердил намерения Германии относительно восстановления Бейрута, но ожидает появления в стране правительства, которое "серьезно борется с коррупцией". То есть помощь в восстановлении столицы Ливана Берлин связывает с реформами.

Во время визита в Бейрут, как сообщили в МИД ФРГ, министр передал 4 млн евро из обещанной немецкой экстренной помощи Красному Кресту и координационному офису ООН в Ливане.

В конце прошлой недели на донорской конференции для Ливана правительство Германии пообещало предоставить 20 млн евро.

При этом власти ФРГ не исключают, что будут готовы оказывать и дальнейшую поддержку. Но, как заметил министр, "это имеет смысл только в том случае, если реформы и борьба с коррупцией будут наконец осуществлены, если за словами последуют дела".

Напомним, 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту, в результате которого погибли свыше 170 человек и тысячи получили ранения, по Ливану прокатились протесты, а в минувший понедельник правительство премьер-министра Гасана Диаба объявил о своей отставке.

Ранее РБК-Украина сообщало, что у Ливана нет достаточно средств для восстановления после взрыва в Бейруте.

Кроме того, Украина готова предоставить всю необходимую помощь Ливану, заявил премьер-министр Денис Шмигаль; спасатели готовы вылететь в Бейрут в любое время.