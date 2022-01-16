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Власти Дании сняли часть ограничений, несмотря на вспышку заболеваемости COVID-19

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Дания, Воскресенье 16 января 2022 16:45
Власти Дании сняли часть ограничений, несмотря на вспышку заболеваемости COVID-19 Фото: Дания снимает часть COVID-ограничений (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Дании с воскресенья 16 января вступило в силу значительное ослабление ограничений, введенных из-за коронавируса. Открывается ряд учреждений культурной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

"С сегодняшнего дня снова можно вернуться или начать обучение в старшей школе, съездить в зоопарк или парк развлечений, посетить музей", - пишет издание.

В частности, сегодня в стране открываются ряд учреждений культурной сферы жизни, которые были вынуждены прекратить работу почти месяц назад, 19 декабря.

Правительство решило ослабить ограничения, несмотря на то, что показатели заражений сейчас вдвое выше, чем, когда их вводили.

Эпидемическая комиссия аргументировала это тем, что доминирующий штамм "Омикрон" реже приводит к тяжелому течению заболевания и госпитализации.

В то же время, срок действия COVID-сертификатов решили сократить до 5 месяцев со дня получения второй дозы. Перед этим сообщалось, что сертификат будет действителен 7 месяцев.

Некоторые ограничения сохраняются, например,концерты можно проводить только с сидячими местами, а публика должна предоставить действительный COVID-сертификат и быть в масках. В зале разрешается собирать не больше 500 человек.

Также разрешили спортивные соревнования с присутствием публики, но с лимитом на количество гостей.

Ночные клубы пока оставили закрытыми, а рестораны могут подавать блюда и напитки только до 22:00 и должны закрываться в 23:00.

Как минимум до конца января останутся закрытыми также аквапарки и заведения азартных игр.

Напомним, в Индии за день зафиксировали 271 202 новых случая COVID-19. Это самый высокий показатель за последние 8 месяцев.

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