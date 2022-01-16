Влада Данії зняла частину обмежень, незважаючи на спалах захворюваності COVID-19

У Данії з неділі 16 січня набуло чинності значне ослаблення обмежень, введених через коронавірус. Відкривається ряд установ культурної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR .

"З сьогоднішнього дня знову можна повернутися або почати навчання в старшій школі, з'їздити в зоопарк або парк розваг, відвідати музей", - пише видання.

Зокрема, сьогодні в країні відкриваються ряд установ культурної сфери життя, які були змушені припинити роботу майже місяць тому, 19 грудня.

Уряд вирішив послабити обмеження, незважаючи на те, що показники заражень зараз удвічі вищі, ніж, коли їх вводили.

Епідемічна комісія аргументувала це тим, що домінуючий штам "Омікрон" рідше призводить до важкого перебігу захворювання і госпіталізації.

У той же час, термін дії COVID-сертифікатів вирішили скоротити до 5 місяців з дня отримання другої дози. Перед цим повідомлялося, що сертифікат буде дійсний 7 місяців.

Деякі обмеження зберігаються, наприклад, концерти можна проводити тільки з сидячими місцями, а публіка повинна надати дійсний COVID-сертифікат і бути в масках. У залі дозволяється збирати не більше 500 осіб.

Також дозволили спортивні змагання з присутністю публіки, але з лімітом на кількість гостей.

Нічні клуби поки залишили закритими, а ресторани можуть подавати страви і напої тільки до 22:00 і повинні закриватися о 23:00.

Як мінімум до кінця січня залишаться закритими також аквапарки та заклади азартних ігор.