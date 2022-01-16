В Индии зафиксировали рекордную за восемь месяцев заболеваемость COVID-19

В Индии за день зафиксировали 271 202 новых случая COVID-19. Это самый высокий показатель за последние 8 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera .

"Индия сообщила о самом высоком ежедневном количестве новых заболевших коронавирусной инфекций: за последние 24 часа было зарегистрировано более 271 000 случаев", - пишет издание.

Всего в Индии подтвердили уже 37,12 миллионов случаев COVID-19 с начала пандемии, скончались 48 066 человек (накануне - 314).

Как указывает издание, всплеск заболеваемости может быть вызван массовыми мероприятиями в связи с индуистскими праздниками. В частности, 14 января индуисты отмечали праздник Макарсанкранти, сопровождающийся погружением в святую реку, смывающую с человека грехи. Большинство верующих не носили масок и не соблюдали никаких карантинных ограничений.

В свою очередь индийские врачи и Минздрав предупреждали, что такие празднования могут стать причиной огромного количества заражений "Омикроном". В 2021 году вспышка заражений произошла именно после этого праздника.