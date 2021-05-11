Власти Черногории с завтрашнего дня смягчают противоэпидемиологические меры

Минздрав Черногории с завтрашнего дня смягчает ограничительные меры , действующие в стране. До 20 мая снимается запрет на междугородное сообщение и отменяется комендатский час.

Об этом министерство здравоохранения Черногории сообщило в Twitter .

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Черногории со среды, 12 мая, до четверга, 20 мая, будут действовать новые, смягченные меры”, - уточняется в сообщении ведомства.

На всей территории страны полностью отменяется действовавший с полуночи до 5 утра комендантский час, а также запрет на междугородное сообщение.

В Минздраве Черногории призвали всех граждан и гостей страны соблюдать предписанные меры безопасности Также в ведомстве отметили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации запрет на междугороднее сообщение будет немедленно восстановлен, а в городах вернут комендатский час.