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Власти Черногории с завтрашнего дня смягчают противоэпидемиологические меры

Новина українською → Белград, Вторник 11 мая 2021 15:23
Власти Черногории с завтрашнего дня смягчают противоэпидемиологические меры Фото: закат на море (twitter.com/MickeySpajic)
Автор: РБК-Украина

Минздрав Черногории с завтрашнего дня смягчает ограничительные меры, действующие в стране. До 20 мая снимается запрет на междугородное сообщение и отменяется комендатский час.

Об этом министерство здравоохранения Черногории сообщило в Twitter.

"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Черногории со среды, 12 мая, до четверга, 20 мая, будут действовать новые, смягченные меры”, - уточняется в сообщении ведомства.

На всей территории страны полностью отменяется действовавший с полуночи до 5 утра комендантский час, а также запрет на междугородное сообщение.

В Минздраве Черногории призвали всех граждан и гостей страны соблюдать предписанные меры безопасности Также в ведомстве отметили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации запрет на междугороднее сообщение будет немедленно восстановлен, а в городах вернут комендатский час.

Напомним, с конца апреля Черногория отменила все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.

Ранее стало известно, что в Украине хотят ввести так называемые туристические сертификаты, которые будут финансово стимулировать украинцев отдыхать в пределах страны.

Как писало РБК-Украина, страны Европейского союза поддержали проект введения в ЕС цифрового зеленого сертификата вакцинации. Ранее данный проект предложила Еврокомиссия.

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