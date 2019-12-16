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Власти Чехии депортировали четыре человека, которые жили в домах посольства РФ в Праге

Новости » В мире     16.12.2019 - 17:29
Власти Чехии депортировали четыре человека, которые жили в домах посольства РФ в Праге
Посольство РФ в Праге (wikimapia.org)

Ранее контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети, которая действовала через посольство РФ в Праге

Власти Чехи депортировали четырех иностранцев, которые жили в домах российского посольства в Праге без законных оснований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание Deník N.

Как сообщили в местной полиции, этим людям запретили въезд в Чехию на срок от одного до четырех лет.

"Соблюдение чешских законов должно распространяться на всех", - заявил министр иностранных дел Томаш Петршичек.

"Ответственный сотрудник российского посольства Михаил Саруханов может быть оштрафован за то, что приютил этих людей и не оформил их регистрацию", - говорится в сообщении.

Чешские СМИ ранее писали, что посольство РФ в столице Чехии получает прибыль, сдавая в аренду почти 200 квартир в четырех домах в районе Прагa 6. Эти квартиры предназначены для российских дипломатов. Россия получила эти здания от Чехии в 1989 году, еще до падения коммунизма.

Также отмечалось, что жильцы этих квартир в основном являются российскими гражданами и арендуют это жилье десятки лет. Посольство РФ вопреки межправительственным договорам также сдавало квартиры туристам.

Напомним, в октябре контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети, которая действовала через посольство РФ в Праге.

Также РБК-Украина писало, что Чехия выдала США российского хакера, укравшего данные 117 млн пользователей. 30-летний Евгений Никулин обвиняется в США в краже данных около 117 млн пользователей LinkedIn и других компаний.

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