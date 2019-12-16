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Влада Чехії депортувала чотири людини, які жили в будинках посольства РФ в Празі

Новини » В світі     16.12.2019 - 17:29
Влада Чехії депортувала чотири людини, які жили в будинках посольства РФ в Празі
Посольство РФ в Празі (wikimapia.org)

Раніше контррозвідка Чехії оголосила про розкриття російської шпигунської мережі, яка діяла через посольство РФ в Празі

Влади Чехи депортували чотирьох іноземців, які жили в будинках російського посольства в Празі без законних підстав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання Deník N.

Як повідомили в місцевій поліції, цим людям заборонили в'їзд до Чехії на термін від одного до чотирьох років.

"Дотримання чеських законів має поширюватися на всіх", - заявив міністр закордонних справ Томаш Петршичек.

"Відповідальний співробітник російського посольства Михайло Саруханов може бути оштрафований за те, що прихистив цих людей і не оформив їх реєстрацію", - йдеться в повідомленні.

Чеські ЗМІ раніше писали, що посольство РФ в столиці Чехії отримує прибуток, здаючи в оренду майже 200 квартир в чотирьох будинках в районі Прага 6. Ці квартири призначені для російських дипломатів. Росія отримала ці будівлі від Чехії в 1989 році, ще до падіння комунізму.

Також зазначалося, що мешканці цих квартир в основному є російськими громадянами і це житло орендують десятки років. Посольство РФ всупереч міжурядовим договорам також здавало квартири туристам.

Нагадаємо, в жовтні контррозвідка Чехії оголосила про розкриття російської шпигунської мережі, яка діяла через посольство РФ в Празі.

Також РБК-Україна писало, що Чехія видала США російського хакера, вкрав дані 117 млн користувачів. 30-річний Євген Нікулін звинувачується в США в крадіжці даних близько 117 млн користувачів LinkedIn та інших компаній.

У Празі проходить мітинг з вимогою відставки прем'єра Бабіша Пристайко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в Чехії
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