Влада Британії встановила всі деталі в "справі Скрипалів", - Telegraph

Фото: поліція Британії (london.gov.uk)

Агентська мережа ГРУ розкрита і ліквідована і в найближчі роки загроза з боку цієї спецслужби минула

Влада Британії встановила всі деталі у справі про замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.



Повідомляється, що агентська мережа ГРУ, яка стояла за атакою в Солсбері, розкрита і ліквідована і в найближчі роки загроза з боку цієї спецслужби минула. Зокрема, встановлені деталі змови, в тому числі і ланцюжок людей, який стояв на чолі цього замаху. При цьому джерела запевняють, що ланцюжок веде до вищого керівництва Росії.

Видання пише, що в той же час Лондон побоюється, що Росія створює нову шпигунську мережу у Британії, на цей раз за участю Служби зовнішньої розвідки (СЗР).

"Ми побоюємося того, що ми не знаємо про СЗР, порівняно з усім тим, що ми знаємо про ГРУ", - заявило виданню одне з урядових джерел.

За словами другого співрозмовника, "якщо Москва зараз виділяє більше ресурсів для СЗР і дає більше свободи для роботи у Британії, що, як ми вважаємо, відбувається, то це викликає набагато більшу стурбованість, оскільки вони є більш професійним підрозділом".

Нагадаємо, раніше видання Daily Mail писало, що РФ намагається створити в Британії нову шпигунську мережу після викриття підозрюваних у хімічній атаці у Солсбері.

На початку грудня видання The Mirror повідомляло, що російські шпигуни почали нові операції в Британії. За даними джерел, російські дипломати, які на початку року були видворені з країни після отруєння Скрипаля, були мобілізовані для розвідувальних місій.