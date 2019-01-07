ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Влада Британії встановила всі деталі в "справі Скрипалів", - Telegraph

Новини » Суспільство    07.01.2019 - 08:23
Влада Британії встановила всі деталі в "справі Скрипалів", - Telegraph
Фото: поліція Британії (london.gov.uk)

Агентська мережа ГРУ розкрита і ліквідована і в найближчі роки загроза з боку цієї спецслужби минула

Влада Британії встановила всі деталі у справі про замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Повідомляється, що агентська мережа ГРУ, яка стояла за атакою в Солсбері, розкрита і ліквідована і в найближчі роки загроза з боку цієї спецслужби минула. Зокрема, встановлені деталі змови, в тому числі і ланцюжок людей, який стояв на чолі цього замаху. При цьому джерела запевняють, що ланцюжок веде до вищого керівництва Росії.

Видання пише, що в той же час Лондон побоюється, що Росія створює нову шпигунську мережу у Британії, на цей раз за участю Служби зовнішньої розвідки (СЗР).

"Ми побоюємося того, що ми не знаємо про СЗР, порівняно з усім тим, що ми знаємо про ГРУ", - заявило виданню одне з урядових джерел.

За словами другого співрозмовника, "якщо Москва зараз виділяє більше ресурсів для СЗР і дає більше свободи для роботи у Британії, що, як ми вважаємо, відбувається, то це викликає набагато більшу стурбованість, оскільки вони є більш професійним підрозділом".

Нагадаємо, раніше видання Daily Mail писало, що РФ намагається створити в Британії нову шпигунську мережу після викриття підозрюваних у хімічній атаці у Солсбері.

На початку грудня видання The Mirror повідомляло, що російські шпигуни почали нові операції в Британії. За даними джерел, російські дипломати, які на початку року були видворені з країни після отруєння Скрипаля, були мобілізовані для розвідувальних місій.

"Справа Скрипаля": в поліції знайшли зв'язок РФ зі смертю ще двох осіб у Британії У США мають намір ввести другу частину санкцій проти РФ у справі Скрипаля
Теми: Справа Скрипаля
Новини України ВеликобританияСергій Скрипаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся