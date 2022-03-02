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Власти Британии получили полномочия по задержанию российских судов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобритания ввела новые санкции против России, включая запрет российским судам заходить в порты страны и дополнительные экономические меры. В частности, британские власти получили право задерживать суда РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Великобритании.

"Запрет (заходить в порты Британии - ред.) распространяется на любые суда, которыми владеют или управляют лица, связанные с Россией. Власти также получат новые полномочия по задержанию российских судов", - говорится в сообщении.

Кроме того, приняты дополнительные ограничительные меры против России. Они предусматривают:

  • ограничения физическим и юридическим лицам на проведение финансовых операций с Центральным банком России;
  • санкции в отношении государственного суверенного фонда (Российский фонд прямых инвестиций, РФПИ) России и его исполнительного директора Кирилла Дмитриева.

Как отметили в министерстве, принятые сегодня дополнительные экономические меры означают, что большая часть финансовой системы России подпадает под санкции Великобритании.

Напомним, ранее власти Великобритании запретили судам, которые либо принадлежат, либо зафрахтованы Россией, заходить в свои порты.

Отметим, 1 марта Канада закрыла вход в свои порты и территориальные воды российским судам.

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