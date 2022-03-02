Власти Британии получили полномочия по задержанию российских судов

Великобритания ввела новые санкции против России, включая запрет российским судам заходить в порты страны и дополнительные экономические меры. В частности, британские власти получили право задерживать суда РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Великобритании.
"Запрет (заходить в порты Британии - ред.) распространяется на любые суда, которыми владеют или управляют лица, связанные с Россией. Власти также получат новые полномочия по задержанию российских судов", - говорится в сообщении.
Кроме того, приняты дополнительные ограничительные меры против России. Они предусматривают:
Как отметили в министерстве, принятые сегодня дополнительные экономические меры означают, что большая часть финансовой системы России подпадает под санкции Великобритании.
Напомним, ранее власти Великобритании запретили судам, которые либо принадлежат, либо зафрахтованы Россией, заходить в свои порты.
Отметим, 1 марта Канада закрыла вход в свои порты и территориальные воды российским судам.
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