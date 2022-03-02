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Влада Британії отримала повноваження щодо затримання російських судів

Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобританія ввела нові санкції проти Росії, включаючи заборону російським судам заходити в порти країни і додаткові економічні заходи. Зокрема, британська влада отримала право затримувати Судна РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства транспорту Великобританії.

"Заборона (заходити в порти Британії - ред.) поширюється на будь-які судна, якими володіють або керують особи, пов'язані з Росією. Влада також отримає нові повноваження щодо затримання російських судів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, прийняті додаткові обмежувальні заходи проти Росії. Вони передбачають:

  • обмеження фізичним і юридичним особам на проведення фінансових операцій з Центральним банком Росії;
  • санкції щодо державного суверенного фонду (Російський фонд прямих інвестицій, РФПІ) Росії та його виконавчого директора Кирила Дмитрієва.

Як зазначили в Міністерстві, прийняті сьогодні додаткові економічні заходи означають, що велика частина фінансової системи Росії підпадає під санкції Великобританії.

Нагадаємо, раніше влада Великобританії заборонила судам, які або належать, або зафрахтовані Росією, заходити у свої порти.

Зазначимо, 1 березня Канада закрила вхід у свої порти і територіальні води російським суднам.

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