Власти Берлина запретили демонстрации против карантина

Фото: полиция Германии (flickr)

Берлин не должен стать ареной для теоретиков заговора и правых экстремистов, заявляют власти

Власти Берлина запретил демонстрации против мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Акции протеста были запланированы на эти выходные.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, министр внутренних дел Берлина Андреас Гейзель заявил, что власти должны найти баланс между правом на свободу собраний и необходимостью защищать людей от инфекции.

По его словам, организаторы этого и предыдущих протестов намеренно нарушили правила карантина, такие как ношение масок и поддержание социальной дистанции.

"Такое поведение недопустимо. Государство не может быть поставлено в тупик. Если толпы все же соберутся, несмотря на запрет, полиция вмешается”, - сказал он, добавив, что не хочет, чтобы Берлин стал ареной для теоретиков заговора и правых экстремистов.

Напомним, 1 августа в Берлине прошла акция протеста против карантинных мер, на митинг вышли более тысячи людей.

Тогда пострадали 45 полицейских, а задержали 133 человека.