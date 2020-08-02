В Берлине возросло число полицейских, пострадавших во время митинга

Фото: немецкие полицейские (flickr.com/notanyron)

Трое офицеров были госпитализированы

В Берлине возросло количество пострадавших полицейских во время митинга против карантинных мер. По последним данным, пострадали 45 сотрудников правоохранительных органов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"К настоящему моменту пострадавшими числятся 45 сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Трое офицеров были госпитализированы.

При этом отмечается, что во время акции задержали в общей сложности 133 человека.

Напомним, 1 августа в Берлине прошла акция протеста против карантинных мер, на митинг вышли более тысячи людей.