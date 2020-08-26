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Влада Берліна заборонила демонстрації проти карантину

Берлін, Середа 26 серпня 2020 15:41
Влада Берліна заборонила демонстрації проти карантину
Фото: поліція Німеччини (flickr)
Автор: Максим Зайченко

Берлін не повинен стати ареною для теоретиків змови і правих екстремістів, заявляє влада

Влада Берліна заборонила демонстрації проти заходів, введених для боротьби з пандемією коронавірусу. Акції протесту були заплановані на ці вихідні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, міністр внутрішніх справ Берліна Андреас Гейзель заявив, що влада повинна знайти баланс між правом на свободу зібрань і необхідністю захищати людей від інфекції.

За його словами, організатори цього і попередніх протестів навмисно порушили правила карантину, такі як носіння масок і підтримання соціальної дистанції.

"Така поведінка неприпустима. Держава не може бути поставлено в глухий кут. Якщо натовпу все ж зберуться, попри заборону, втрутиться поліція", - сказав він, додавши, що не хоче, щоб Берлін став ареною для теоретиків змови та правих екстремістів.

Нагадаємо, 1 серпня у Берліні пройшла акція протесту проти карантинних заходів, на мітинг вийшли більше тисячі людей.

Тоді постраждали 45 поліцейських, а затримали 133 людини.

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