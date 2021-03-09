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Власти Беларуси заявили о возможной дестабилизации в стране на конец марта

Автор: Андрей Козловский

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси (КГБ) Иван Тертель заявил, что в ведомство имеет информацию о планах некоторых лиц из якобы дестабилизации ситуации в стране. Она "запланирована" на период 25-27 марта.

Об этом сообщает БелТА.

По словам Тертеля, нужно обратить внимание на несколько моментов.

"Первое - на беспрецедентное давление на нашу страну со стороны иностранных партнеров, связанный с санкционной политикой и некоторыми другими вещами... Второе - это попытки - и сообщено о конкретных лицах, планы дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о период 25-27 марта", - сказал председатель КГБ,

Он также отметил, что в ведомстве оценивают ситуацию в стране как стабильную.

"Очевидно, это подчеркивают и наши иностранные партнеры, официально и неофициально, дипломатический корпус, острый период в развитии ситуации, который был характерен для второй половины 2020 года, исчерпан. Ситуация стабильная", - сказал он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что оппоненты власти стремятся все делать для того, чтобы сломать страну. Якобы их главная цель - президент.

Также ранее Светлана Тихановская сделала важное заявление. По ее словам, оппозиция "потеряла улицы".

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