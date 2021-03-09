Влада Білорусі заявила про можливу дестабілізацію в країні на кінець березня

За словами Тертеля, потрібно звернути увагу на кілька моментів.

"Перше - на безпрецедентний тиск на нашу державу з боку іноземних партнерів, пов’язаний з санкційною політикою і деякими іншими речами... Друге - це спроби - і повідомлено про конкретних осіб, плани - дестабілізації ситуації найближчим часом. Ми говоримо про період 25-27 березня", - сказав голова КДБ,

Він також зазначив, що у відомстві оцінюють ситуацію в країні як стабільну.

"Очевидно, це підкреслюють і наші іноземні партнери, офіційно і неофіційно, дипломатичний корпус, що гострий період у розвитку ситуації, який був характерний для другої половини 2020 року, вичерпаний. Ситуація стабільна", - сказав він.