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Влада Білорусі відреагувала на резолюцію Європарламенту

Мінськ, Четвер 17 вересня 2020 19:00
Влада Білорусі відреагувала на резолюцію Європарламенту
Фото: будівля МЗС Білорусі (facebook.com/belarusmfa)
Автор: Андрій Козловський

Міністерство закордонних справ Білорусі розкритикувало резолюцію Європарламенту, якою Координаційна рада опозиції визнана тимчасовим представником білоруського народу. У відомстві вважають, що резолюція не містить жодної конструктивної або зваженої тези.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Як повідомляється, у МЗС Білорусі заявили, що резолюція показує нерозуміння процесів, що відбуваються в країні, і абсолютну відірваність від реалій, за що даний орган часто критикують громадяни всередині самого ЄС.

"Примітно, що документ носить явно агресивний характер і не містить жодної конструктивної або зваженої тези. Навіть якби й хотілося, то спертися в ньому нема на що. Аналіз просто підмінений набором емоційних пропозицій, притому таких, що "хто в ліс, хто по дрова", і закликає в нікуди", - йдеться в заяві.

Також у міністерстві додали, що євродепутатам не завадили б мінімальні знання міжнародного права та повага суверенітету інших країн.

Нагадаємо, сьогодні Європарламент визнав Координаційну раду представницьким органом білоруського народу.

Крім того, Євросоюз не визнав Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

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