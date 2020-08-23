Власти Беларуси опасаются, что действия силовиков могут назвать "геноцидом"

Политический курс Беларуси может быть сменен внешними силами, которые используют как предлог для этого действия силовиков на акциях протеста. Работа силовиков может быть представлена оппонентами Александра Лукашенко как "геноцид собственного народа".

Соответствующее заявление сделал министр обороны Беларуси Виктор Хренин на совещании с Лукашенко в Гродно, передает EaDaily.

По его мнению, работа силовиков может быть представлена оппонентами режима Лукашенко как геноцид собственного народа и использована в качестве предлога для смены политического курса Белоруссии силовым путем.

Такой сценарий возможен в первую очередь с применением частей и подразделений высокой готовности, развернутых в непосредственной близости от государственной границы, убежден министр.

Для обеспечения авиационной поддержки их действий могут быть применены 18 истребителей F-16 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов, недавно переброшенных из Германии на авиационную базу Ласк в Польше.

Напомним, в Беларуси уже более 10 дней подряд продолжаются акции протеста из-за результатов президентских выборов. Лукашенко постоянно говорит о том, что кризис в Беларуси поддерживается странами Запада, в том числе Литвой и Польшей.

Сегодня Лукашенко привел основные части белорусской армии в полную боевую готовность.