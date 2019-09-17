Власть заинтересована в мести Гонтаревой, - "Европейская солидарность"

Партия "Европейская солидарность" требует от власти прекратить "кампанию террора", которая осуществляется в отношении бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в заявлении политической силы в ответ на информацию о поджоге дома Гонтаревой.

"Убеждены, что эта кампания является местью за государственническую и реформаторскую позицию Гонтаревой во время ее пребывания на посту главы НБУ. Ее личная роль в очищении "авгиевых конюшен" украинской банковской системы признана в мире, и, в частности в МВФ, который назвал ее одним из лучших банкиров мира", - говорится в заявлении.

В "Европейской солидарности" считают, что поджог частного дома Гонтаревой – это не случайность, а результат регулярных публичных угроз.

"Не исключаем, что во власти есть представители, которые имеют мотивы мести Гонтаревой. Обращаем также внимание, что поджог автомобиля детей политика остался без всякой реакции властей. Показательная бездеятельность правоохранительных органов относительно этих публичных угроз и действий, наталкивают на мысль, что украинская правоохранительная система сознательно закрывает глаза на террор в отношении проукраинских сил. Это является угрозой не только для украинской оппозиции, это является угрозой для демократии", - заявили в политсиле.

В "ЕС" считают, что затягивание расследования кампании террора в отношении Гонтаревой будет иметь разрушительные последствия для репутации Украины и ее инвестиционной привлекательности.

"Партия "Европейская солидарность" будет информировать международные структуры, правительства других стран и, в частности, Великобритании об угрозе для жизни Валерии Гонтаревой, а также другие антидемократические тенденции, которые наблюдаются в Украине при новой власти. Подчеркиваем, что именно сейчас в Украине работает миссия МВФ, которая, очевидно, сочтет кампанию террора против оппозиции как явный признак ухудшения инвестиционного климата, ухудшать условия сотрудничества с Украиной", - говорится в заявлении.

"Евросолидарность" призвала проукраинские силы объединиться для защиты политических прав и свобод граждан Украины и не допустить превращения Украины в авторитарную полицейскую страну.