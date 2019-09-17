Влада зацікавлена у помсті Гонтаревій, - "Європейська солідарність"

Партія "Європейська солідарність" вимагає від влади припинити "кампанію терору", яка здійснюється щодо колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Про це йдеться у заяві політичної сили у відповідь на інформацію про підпал будинку Гонтаревої.

"Переконані, що ця кампанія є помстою за державницьку і реформаторську позицію Гонтаревої під час перебування її на посаді голови НБУ. Її особиста роль у вичищенні "авгієвих стаєнь" української банківської системи визнана у світі, та, зокрема у МВФ, який назвав її одним з кращих банкірів світу", - йдеться у заяві.

У "Європейській солідарності" вважають, що підпал приватного будинку Гонтаревої – це не випадковість, а результат регулярних публічних погроз.

"Не виключаємо, що у владі є представники, які мають мотиви помсти Гонтаревій. Звертаємо також увагу, що підпал автомобіля дітей політика лишився без жодної реакції влади. Показова бездіяльність правоохоронних органів щодо цих публічних погроз та дій, наштовхують на думку, що українська правоохоронна система свідомо заплющує очі на терор щодо проукраїнських сил. Це є загрозою не просто для української опозиції, це є загрозою для демократії", - заявили у політсилі.

У "ЄС" вважають, що затягування розслідування кампанії терору щодо Гонтаревої матиме руйнівні наслідки для репутації України та її інвестиційної привабливості.

"Партія "Європейська солідарність" інформуватиме міжнародні структури, уряди інших країн та, зокрема, Великої Британії про загрозу життю для Валерії Гонтаревої, а також про інші антидемократичні тенденції, які спостерігаються в Україні за нової влади. Наголошуємо, що саме зараз в Україні працює місія МВФ, яка вочевидь, вважатиме кампанію терору проти опозиції як явну ознаку погіршення інвестиційного клімату, що погіршуватиме умови співпраці з Україною", - йдеться у заяві.

"Євросолідарність" закликала проукраїнські сили об’єднатися для захисту політичних прав та свобод громадян України та не допустити перетворення України на авторитарну поліцейську країну.