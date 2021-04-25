Власть вводит новые налоги под видом налоговой амнистии, - экономист 

Наибольшие вопросы, по мнению эксперта, вызывает тот факт, что чиновников эти инициативы не коснутся.

"Поделим - легализация для власть имущих, которые наворовали, так вот их фактически это не будет касаться, потому что в законопроекте вообще говорится о том, что они уже не задекларировали и им не нужно ничего декларировать. То есть у них есть имущество огромное, но при этом никто не задал вопроса: а ты налоги уплатил со своих кипрских и офшорных компаний, которые ты там получил. А твои партнеры оплатили? Никто эти вопросы им не задает. А учитывая, что они это официально их задекларировали, никаких и вопросов нет", - написал эксперт.

Остальные же украинцы, по его словам, будут вынуждены заплатит 5% налогов со своих сбережений и имущества.

"Они надеются, они даже не скрывают, что они хотят заработать на гражданах. Они даже посчитали, сколько доходов дополнительно они получают в бюджет. Вопрос в том, что вы не сможете проконтролировать всех и вся с точки зрения того, кто сколько потратил. Когда вы начнете в ручном режиме определять стоимость жилья, даже выше определенных нормативов, которые они выставили. Это не просто абсурд. Это будет всегда создавать возможности для коррупции и злоупотреблений, с какой стоимостью оценить то или иное имущество, с которой они должны платить что-то", - отметил он.

Напомним, ранее в первом чтении был принят законопроект №5153 относительно так называемой "налоговой амнистии" или одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц.

Согласно документу, граждане должны оплатить единовременный сбор: 5% в отношении активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом; 2,5% относительно стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года, даже если эти средства заработаны легальным путем и были уплачены все налоги. В то же время не декларируются самолет, вертолет, катер и яхта (по одному на одного гражданина).