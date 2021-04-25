Власть вводит новые налоги под видом налоговой амнистии, - экономист
Инициатива налогового комитета Верховной рады по налоговой амнистии является очередной попыткой заработать на украинцах.
Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.
Наибольшие вопросы, по мнению эксперта, вызывает тот факт, что чиновников эти инициативы не коснутся.
"Поделим - легализация для власть имущих, которые наворовали, так вот их фактически это не будет касаться, потому что в законопроекте вообще говорится о том, что они уже не задекларировали и им не нужно ничего декларировать. То есть у них есть имущество огромное, но при этом никто не задал вопроса: а ты налоги уплатил со своих кипрских и офшорных компаний, которые ты там получил. А твои партнеры оплатили? Никто эти вопросы им не задает. А учитывая, что они это официально их задекларировали, никаких и вопросов нет", - написал эксперт.
Остальные же украинцы, по его словам, будут вынуждены заплатит 5% налогов со своих сбережений и имущества.
"Они надеются, они даже не скрывают, что они хотят заработать на гражданах. Они даже посчитали, сколько доходов дополнительно они получают в бюджет. Вопрос в том, что вы не сможете проконтролировать всех и вся с точки зрения того, кто сколько потратил. Когда вы начнете в ручном режиме определять стоимость жилья, даже выше определенных нормативов, которые они выставили. Это не просто абсурд. Это будет всегда создавать возможности для коррупции и злоупотреблений, с какой стоимостью оценить то или иное имущество, с которой они должны платить что-то", - отметил он.
Напомним, ранее в первом чтении был принят законопроект №5153 относительно так называемой "налоговой амнистии" или одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц.
Согласно документу, граждане должны оплатить единовременный сбор: 5% в отношении активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом; 2,5% относительно стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года, даже если эти средства заработаны легальным путем и были уплачены все налоги. В то же время не декларируются самолет, вертолет, катер и яхта (по одному на одного гражданина).