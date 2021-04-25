Влада вводить нові податки під виглядом податкової амністії, - економіст 

Найбільші питання, на думку експерта, викликає той факт, що можновладців та чиновників ці ініціативи не торкнуться.

"Поділімо - легалізація для можновладців, які накрали, так от їх фактично це не буде стосуватися, тому що в законопроєкті взагалі говориться про те, що вони вже не задекларували і їм не потрібно нічого декларувати. Тобто у них є майно величезне, але при цьому ніхто Зеленському не поставив питання: а ти податки сплатив зі своїх кіпрських і офшорних компаній, які ти там отримав. А твої партнери сплатили? Ніхто ці питання їм не задає. А враховуючи, що вони це офіційно їх задекларували, ніяких і питань немає", - написав експерт.

Решта ж українців, за його словами, будуть змушені заплатить 5% податків зі своїх заощаджень та майна.

"Вони сподіваються, вони навіть не приховують, що вони хочуть заробити на громадянах. Вони навіть порахували, скільки доходів додатково вони отримують в бюджет. Питання в тому, що ви не зможете проконтролювати всіх і вся з точки зору того, хто скільки витратив. Коли ви почнете в ручному режимі визначати вартість житла, навіть вище певних нормативів, які вони виставили. Це не просто абсурд. Це буде завжди створювати можливості для корупції і зловживань, з якою вартістю оцінити те чи інше майно, з якою вони мають платити щось", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у першому читанні було прийнято законопроект №5153 щодо так званої "податкової амністії" або одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб.

Згідно з документом, громадяни мають сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року, навіть якщо ці кошти зароблено легальним шляхом та було сплачено всі податки. Водночас не декларуються літак, вертоліт, катер та яхта (по одному на одного громадянина).