UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Власть во время войны получила заоблачные рейтинги, но на выборах все будет иначе, - Антипович

Фото: директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Во время войны действия власти поддерживают до 80% украинцев. Однако на первых же выборах ситуация изменится, поскоку в условиях мирного времени запросы избирателей будут совсем другими.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Власть это 70-80%, если мы говорим о каких-то рейтингах, 70-80% и еще какие-то пару фамилий по 5-7%, до 10%. Но в любом случае есть запрос на тех, кто сейчас воюет или поддерживает, или финансирует, физически работает на нашу победу, он является большим", - сказал он.

По его словам, в Украине сейчас отсутствует публичная политика, а партии не борются за электоральные симпатии.

"Ну, первое, есть ли вообще политика. Я говорю есть, но она где-то там, подковерная. Внешне или в разговорах людей, в обществе, политики нет и политиков нет. Есть Вооруженные силы Украины, есть власть и есть граждане, все, больше нет никого. Поэтому говорить, что кто-то там как-то борется за свои электоральные показатели и украинцы это как-то замечают, то нет этого", - сообщил Антипович.

Социолог уверен, что высокие рейтинги власти на выборах "точно не повторятся".

"У нас есть власть, которая получила заоблачные рейтинги, потому что украинец стремится к защите", - сказал он, отметив, что власть имеет механизмы или же возможности защитить, в том числе Вооруженными силами.

По его словам, "когда после войны будут выборы, не будет войны, будет поствоенная политика, и там будет власть и оппозиция".

Напомним, первый же опрос общественного мнения после начала войны в конце февраля показал, что действия президента Владимира Зеленского одобрят около 90% украинцев. Затем поддержка несколько снизилась, но остается высокой.

Читайте РБК-Украина в Google News