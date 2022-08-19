Влада під час війни отримала захмарні рейтинги, але на виборах все буде інакше, - Антипович

"Влада це 70-80%, якщо ми говоримо про якісь рейтинги, 70-80% і ще якісь пару прізвищ по 5-7%, до 10%. Але в будь-якому випадку є запит на тих, хто зараз воює або підтримує, або фінансує, фізично працює на нашу перемогу, він є великим", - сказав він.

За його словами, в Україні зараз відсутня публічна політика, а партії не борються за електоральні симпатії.

"Ну, перше, чи є взагалі політика. Я кажу є, але вона десь там, підкилимна. Зовні або в розмовах людей, в суспільстві, політики немає і політиків немає. Є Збройні сили України, є влада і є громадяни, все, більше немає нікого. Тому говорити, що хтось там якось бореться за свої електоральні показники і українці це якось помічають, то немає цього", - повідомив Антипович.

Соціолог упевнений, що високі рейтинги влади на виборах "точно не повторяться".

"У нас є влада, яка отримала захмарні рейтинги, тому що українець прагне до захисту", - сказав він, зазначивши, що влада має механізми або ж можливості захистити, в тому числі Збройними силами.

За його словами, "коли після війни будуть вибори, не буде війни, буде поствоєнна політика, і там буде влада і опозиція".