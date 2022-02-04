Власть усилила давление на крупный, средний и малый бизнес в Украине, - эксперт

Власть усилила давление на крупный, средний и малый бизнес в Украине. Однако это давление не распространяется на предприятия, контролируемые бизнесменом Игорем Коломойским, что свидетельствует об избирательности действий.

"Посмотрите, какие наезды на бизнес - на "Сильпо", на "Новую почту", на "Криворожсталь", где инвестор известен во всем мире, который занимается металлургией, на ГОК, входящий в "Метинвест". В 2023-м - парламентские выборы, в 2024 - выборы президента в Украине. Так вот они сегодня готовят "черную кассу" на избирательную кампанию. И всех кошмарят. Потому что все должны платить "слугам", - заявил Москаль в эфире телеканала Украина 24".

К тому же, по его словам, власти действуют избирательно: давление испытывают не все украинские предприятия. Так, к примеру, налоговая, начислив дополнительные сборы с ГОКов, добывающих железную руду, обошла вниманием марганцевые ГОКи Коломойского.

Он также напомнил, что в Украине зафиксирован отток инвестиций, ведь никто из инвесторов не хочет делать бизнес в стране, где силовики решают хозяйственные вопросы, а налоговая служба - давит вместо того, чтобы помогать бизнесу в работе.

"Инвесторы бегут из Украины, капитал выводят. Потому что люди берегов не видят, самоконтроль потеряли. Зачем приходить "Альфе" (спецподразделение было привлечено к обыскам на ГОКах компании "Метинвест", - ред.)? Что, вооруженные выступления будут от тех, кто добывает руду?Налоговая должна быть партнером тех, кто платит налоги и удерживает целое государство - и президента, и налоговую, и СБУ, и генеральную прокуратуру. А у нас все наоборот", - резюмировал Москаль.