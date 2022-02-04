Влада посилила тиск на великий, середній та малий бізнес в Україні, - експерт
Влада посилила тиск на великий, середній та малий бізнес в Україні. Проте цей тиск не поширюється на підприємства, які контролюються бізнесменом Ігорем Коломойським, що свідчить про вибірковість дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-нардепа Геннадія Москаля.
"Подивіться, які наїзди на бізнес - на "Сільпо", на "Нову пошту", на "Криворіжсталь", де інвестор відомий в усьому світі, який займається металургією, на ГОК, який входить до "Метінвесту". В 2023-му - парламентські вибори, в 2024 - вибори президента в Україні. Так от вони сьогодні готують "чорну касу" на виборчу кампанію. І всіх кошмарять. Бо всі мають платити "слугам", - заявив Москаль у ефірі телеканалу "Україна 24".
До того ж, за його словами, влада діє вибірково: тиску зазнають не всі українські підприємства. Так, до прикладу, податкова, нарахувавши додаткові збори з ГОКів, які добувають залізну руду, обійшла увагою марганцеві ГОКи Коломойського.
Він також нагадав, що в Україні зафісовано відтік інвестицій, адже ніхто із інвесторів не хоче робити бізнес у країні, де силовики вирішують господарські питання, а податкова служба - тисне замість того, аби допомагати бізнесу в роботі.
"Інвестори тікають з України, капітал виводять. Тому що люди берегів не бачать, самоконтроль втратили. Навіщо приходити "Альфі" (спецпідрозділ був залучений до обшуків на ГОКах компанії "Метінвест", - ред.)? Що, збройні виступи будуть від тих, хто добуває руду? Податкова має бути партнером тих, хто платить податки і утримує цілу державу - і президента, і податкову, і СБУ, і генеральну прокуратуру. А у нас все навпаки", - резюмував Москаль.
Нагадаємо, на початку січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).
У грудні 2021 року податкова донарахувала одній із великих мереж лабораторій в Україні "Сінево" податки на 1,1 млрд грн. Таке рішення у ДФС ухвалили після планової перевірки, під час якої, за словами податкової, компанія не надала необхідних документів. "Сінево" заперечила рішення податкової в суді.
Раніше на "Нову пошту" було накладено штраф внаслідок перевірок двох відділень у Харківській області, які нібито не надали документи та пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду скарг громадян на них. Але після скандалу Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати це стягнення.