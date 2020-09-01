Власть сможет оперативно найти деньги для борьбы с COVID-19, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Власть сможет оперативно найти деньги на средства по борьбе с коронавирусом, если будет такая необходимость. Часть денег из фонда борьбы с коронавирусом была направлена на инфраструктурные проекты.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Да, действительно часть (денег из фонда - ред.) была направлена на большое строительство, но, я уверен, если будет необходимость снабдить украинцев средствами для борьбы коронавирусом, то Верховная рада сможет это обеспечить в оперативном режиме, но это зависит и от Кабинета министров", - сказал он.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему деньги из "коронавирусного" фонда идут на дороги. Отметим, что в 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн.

Также РБК-Украина писало, что адаптивный карантин в Украине могут продлить и после 31 октября, однако правительство не планирует повторять полный локдаун страны.

Отметим, ранее Кабинет министров продлил карантин в Украине до ноября.