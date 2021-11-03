Власть не смогли переложить на местные власти ответственность за тарифный коллапс, - эксперт

Властям не удалось переложить ответственность за стремительный рост цен на газ, отопление и горячую воду на представителей местного самоуправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook депутата Верховной рады VIII созыва Александра Черненко.

"Украина стремительно катится в энергетический кризис. Тарифы искусственно сдержать не удается, но скоро даже высокие тарифы не за что платить. Запасы угля на ТЭС уменьшаются еще быстрее", - написал Черненко.

Он отметил, что поддержка представителей местного самоуправления растет, ведь они ищут возможность снизить тарифы для граждан.

"Председатели местного самоуправления в этой ситуации не пытаются перекладывать ответственность, а делают все, чтобы смягчить тарифный шок. В том числе и за счет местных бюджетов. И как следствие - местные власти пользуются все большим авторитетом. А там, где власть входит в конфронтацию с мэрами, то оказывает им только услугу. Уже многомесячная война центральной власти с Кличко и недавние атаки на городского голову Чернигова Атрошенко не остановили, а лишь усилили рост рейтинга партии "УДАР". Последний опрос группы "Рейтинг" уже дает этой партии 4,2%. И эта тенденция будет продолжаться", - подытожил народный депутат VIII созыва.