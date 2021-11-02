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Никаких отключений света и газа в Украине не будет, - Шмыгаль

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Запорожье, Вторник 02 ноября 2021 15:33
Никаких отключений света и газа в Украине не будет, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил украинцев, что в этом отопительном сезоне никаких отключений света и газа не будет. По словам премьера, правительство запретило поставщикам отключать потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы Кабмина в Запорожье.

"Никаких отключений газа и электроэнергии у нас не предвидится. Мы уже отмечали, что мы правительственным решением запретили отключение потребителей, и бюджетных, и частных от газоснабжения", - подчеркнул он.

Как заявил Шмыгаль, отопительный сезон в Украине проходит стабильно и "сорванным не будет".

"Что касается цены на электроэнергию. Тариф на э/э для населения в Украине установлен: в течение этого года и в следующем он будет 1,44 гривны для людей, которые потребляют до 250 кВт и 1,68 гривны для тех, кто потребляет больше. Что касается цен на рынке э/э, а это не касается населения, это касается бизнеса, то там цена может колебаться. Это рынок и тут надо сказать, что в Украине цена на э/э ниже, чем в Европе", - пояснил глава правительства.

Премьер добавил, что во время прохождения этого осенне-зимнего периода будет работать 14 из 15 энергоблоков электростанций по схеме 13+1.

"Фактически, мы понимаем, что электроэнергией все потребители будут спокойно непрерывно обеспечены", - заверил Шмыгаль.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Электроэнергия Газ
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