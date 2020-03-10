Власть скрывает некомпетентность политическими преследованиями оппозиции, - "ЕС"

"Европейская солидарность" обвиняет власть в попытках блокировать международную деятельность партии, а также отсутствии законных оснований запрещать выезд из страны ее депутатам. Об этом говорится на сайте "ЕС", передает РБК-Украина.

"Власть отвлекает внимание общества от своих провалов во внутренней и внешней политике, в кадровой, экономической и социальной сферах, и скрывает собственную некомпетентность политическими преследованиями оппозиции и защитников Украины. Вместо того, чтобы заниматься преодолением экономического кризиса и борьбой с эпидемией коронавирус, Зеленский и его команда преследуют оппозиционных политиков", - говорится в обращении.

Кроме того, в партии убеждены, что уголовное дело против Софии Фединой - "наглядная иллюстрация того, что снятие депутатской неприкосновенности в "турборежиме" нужно было исключительно для выборочного правосудия".

"Первое подозрение, которую вручили депутату после снятия неприкосновенности, касается критики Зеленского. В то же время, правоохранители не реагируют на факты злоупотреблений властью, депутатами фракции "Слуга народа". Избрав меру пресечения Софии Фединой в виде запрета выезжать за границу без согласования следователей, власть пытается ограничить ее партийную, политическую и международную деятельность", - отметили в партии, добавив, что это не впервые власть препятствуют международной деятельности представителей "Европейской солидарности", в том числе - деятельности пятого президента Петра Порошенко.

"Партия "Европейская солидарность" отмечает, что все предыдущие сценарии построить в Украине диктатуру по лекалам "русского мира" заканчивались плохо прежде всего для самих сценаристов", - резюмировали в "ЕС".

Как писало РБК-Украина, ранее в "Европейской солидарности" обвинили исполняющего обязанности председателя Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Ирину Венедиктову в работе против оппонентов власти.