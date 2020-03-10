Влада приховує некомпетентність політичними переслідуваннями опозиції, - "ЄС"

"Європейська солідарність" звинувачує владу в спробах блокувати міжнародну діяльність партії, а також відсутності законних підстав забороняти виїзд з країни її депутатам. Про це йдеться на сайті "ЄС", передає РБК-Україна.

"Влада відволікає увагу суспільства від своїх провалів у внутрішній і зовнішній політиці, в кадровій, економічній та соціальній сферах, й приховує власну некомпетентність політичними переслідуваннями опозиції та захисників України. Замість того, щоб займатись подоланням економічної кризи та боротьбою з епідемією коронавірусу, Зеленський і його команда переслідують опозиційних політиків", - йдеться у зверненні.

Окрім того, в партії переконані, що кримінальна справи проти Софії Федини - "наочна ілюстрація того, що зняття депутатської недоторканості в "турборежимі" потрібно було винятково для вибіркового правосуддя".

"Перша підозра, вручена депутатові після зняття недоторканості, стосується критики Зеленського. Водночас, правоохоронці не реагують на факти зловживань владою, депутатами фракції "Слуга народу". Обравши запобіжний захід Софії Федині у вигляді заборони виїжджати за кордон без погодження слідчих, влада намагається обмежити її партійну, політичну і міжнародну діяльність", - зазначили в партії, додаючи, що це не вперше влада перешкоджає міжнародній діяльності представників "Європейської солідарності", в тому числі - діяльності п’ятого президента Петра Порошенка.

"Партія "Європейська солідарність" наголошує, що всі попередні сценарії побудувати в Україні диктатуру за лекалами "русского мира" закінчувалися погано насамперед для самих сценаристів", - резюмували в "ЄС".

Як писало РБК-Україна, раніше в "Європейській солідарності" звинуватили виконуючу обов'язки голови Державного бюро розслідувань України (ДБР) Ірину Венедиктову в роботі проти опонентів влади.