У Порошенко обвинили Венедиктову в работе против оппонентов власти

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

"Европейская солидарность" записала видеообращение по поводу деятельности и.о. главы ГБР

Несмотря на то, что мировые и европейские лидеры неоднократно предостерегали президента Владимира Зеленского от политических преследований, исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Ирина Венедиктова работает против оппонентов власти. Об этом говорится в видеосообщении "Европейской солидарности", которое они опубликовали на странице в Facebook.

Также в партии напомнили, что экс-руководитель ГБР Роман Труба отчитывался перед руководителем Офиса президента Андреем Богданом, обещая сделать приоритетным дело против пятого президента Украины Петра Порошенко, широко известные как "пленки Трубы".

В "ЕС" напомнили, что мировые лидеры неоднократно призывали Зеленского не прибегать к политическим преследованиям. В частности, президент Европейского совета Дональд Туск осудил политические преследования в Украине. "Любая попытка запугивания лидеров оппозиции станет предметом беспокойства в Европе", - отметил тогда Туск.

Несмотря на это, ведомство выполняет заказ власти и "пятой колонны" Кремля на преследование патриотов, волонтеров, героев войны против российской агрессии, уверяют в партии.

"Следователи ГБР пришли с обыском в дом волонтеры Маруси Зверобой. Подозрение об угрозах убийством президента Украины вручили Софии Федине. В Печерском районном суде проходит заседание, на котором должны избрать меру пресечения киборгу, генерал-майору Дмитрию Марченко", - говорится в обращении.

"Владимир Александрович, займитесь функциями президента и не становитесь Януковичем - у него очень плохое было прошлое", - предостерег президента Зеленского лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко во время акции против политических преследований под ГБР.

В "Европейской Солидарности" также напомнили, что Венедиктова выступает за отмену закона об амнистии для участников Революции Достоинства. В партии напоминают, что эту идею активно продвигают в информационном пространстве идеологи Антимайдана. Кроме того, Венедиктова назначила бывшего адвоката беглого президента Виктора Януковича Александра Бабикова своим первым заместителем. В связи с этим, семьи Героев Небесной Сотни и активисты прогнозируют "слив" дел Майдана.

Как писало РБК-Украина, Ирина Венедиктова является одним из кандидатов на должность генерального прокурора вместо Руслана Рябошапки. По словам собеседника агентства, первым вариантом является народный депутат Сергей Ионушас.

Сегодня, 5 марта, Верховная рада на внеочередном заседании рассмотрит выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Заседание начнется в 18:30. В повестке дня только один вопрос.